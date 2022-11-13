2022/11/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي يحمل الجنسية (الافغانية) عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار داخل العراق.

وأوضح مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لارهابي افغاني عمل مع داعش في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لارهابي افغاني عمل مع داعش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).