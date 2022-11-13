تظاهرات حاشدة للخريجين ومحاولات لاقتحام ديوان محافظة ذي قار (فيديو)

2022/11/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مراسلنا، اليوم الاحد، بخروج الطلبة الخريجين بتظاهرات حاشدة ومحاولات لاقتحام ديوان المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "انطلقت اليوم تظاهرات حاشدة من قبل الطلبة الخريجين بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم في التعيين".

واضاف ان "الطلبة حاولوا اقتحام مبنى ديوان محافظة ذي قار في خطوة تصعيدية لتنفيذ مطلبهم".

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