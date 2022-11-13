احباط عملية تهريب أدوية مخبأة داخل اثاث منزلي بمنفذ طريبيل

2022/11/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

تمكنت هيئة الكمارك، اليوم الاحد، من إحباط عملية تهريب ادوية بشرية ومستلزمات طبية وبذور زراعية في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "باشراف ومتابعة من مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي تمكنت الهيئة من احباط عملية تهريب ادوية بشرية ومستلزمات طبية وبذور زراعية تم اخفائها داخل اثاث محمل على سيارة نوع جمسي في مركز كمرك طريبيل الحدودي".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".

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