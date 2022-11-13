جنايات الرصافة: الإعدام لإرهابي يحمل الجنسية الافغانية

2022/11/13 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جنايات الرصافة حكم الاعدام بحق

مجرم ارهابي يحمل الجنسية (الافغانية)

عمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف

زعزعة الامن والاستقرار داخل العراق

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