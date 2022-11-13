2022/11/13 | 12:28 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت جنايات الرصافة حكم الاعدام بحق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة: الإعدام لإرهابي يحمل الجنسية الافغانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مجرم ارهابي يحمل الجنسية (الافغانية)
عمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف
زعزعة الامن والاستقرار داخل العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة: الإعدام لإرهابي يحمل الجنسية الافغانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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