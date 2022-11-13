جراحة في القلب لنقيب الفنانين العراقيين

2022/11/13 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى نقيب الفنانين العراقيين د.جبار

جودي عملية جراحية للقلب في أحد

مستشفيات العاصمة العراقية بغداد.

وكان جودي يعاني آلاماً في قلبه، نتيجة

وجود انسداد في الشرايين.



وهو ممثل

وكاتب ومخرج مسرحي، كما لديه

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