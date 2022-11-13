2022/11/13 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي مع وفد مؤسسة...

ظهرت المقالة وزير التعليم العبودي يدعم قبول الطلبة من ذوي الشهداء بالجامعات أولاً على المسلة.

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