عضو القانون: ائتلافات شيعية وسنية وكردية ترفض تمرير التجنيد الالزامي

2022/11/13 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رأى عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الاحد، 13 تشرين الثاني،...

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