السوداني : يجب الحد من البطالة عن طريق إيجاد شراكة بناءة بين القطاع العام والخاص

2022/11/13 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الفرصة سانحة لإيجاد شراكة بناءة بين القطاع الخاص والعام للحد من نسبة البطالة داخل المجتمع في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه، جرى خلال اللقاء التباحث في الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطّاع الخاص وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه.

وكشف السوداني، في كلمة له خلال اللقاء، عن عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي، داعياً الى أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن.

وأعرب عن قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشدداً على أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.

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