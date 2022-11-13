2022/11/13 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 30 دقيقة

رئيس هيأة النزاهة يتقدم بطلب للسوداني بإعفائه من المنصب

منذ 38 دقيقة

اليابان تؤكد مواصل دعمها في مجال تنمية العراق

منذ ساعتين

السوداني يناقش آفاق عمل القطاع الخاص مع عدد من رجال الأعمال العراقيين

منذ 13 ساعة

رشيد والسوداني يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار

منذ 15 ساعة

الحكيم يدعو وزيرة المالية الى الاهتمام بالمصارف العراقية

منذ 15 ساعة

الزراعة النيابية: الخطة الشتوية شملت 3 ملايين دونم ومساعٍ لزيادة المساحة

منذ 16 ساعة

الديمقراطي: الوفد الحكومي الكردي سيناقش 4 ملفات في بغداد

منذ 16 ساعة

“تقدر بالملايين”..برلمانية تكشف خسائر العراق جراء جولات التراخيص النفطية

منذ 17 ساعة

المهجرين النيابية تدعو إلى إيصال مادة النفط الأبيض للنازحين

منذ 17 ساعة

السوداني: سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراق حريص على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع أستراليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراق حريص على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).