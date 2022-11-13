بالوثيقة.. اعفاءات جديدة في ديوان محافظة بابل

2022/11/13 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر محافظ بابل وسام الجبوري اليوم الاحد، اعفاءات جديدة في ديوان المحافظة.

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اعفاءات جديدة في ديوان محافظة بابل أولاً على ايرث نيوز.

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