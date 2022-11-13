الخارجية الايرانية تندد بلقاء ماكرون لشخصيات معارضة ايرانية في الخارج

2022/11/13 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بعدد من شخصيات المعارضة الإيرانية في الخارج، وأكد أن مثل هذه التصرفات ستبقى محفورة بالذاكرة الإيرانية.وقال کنعاني: “من المثير للاستغراب ان يقوم رئيس جمهورية بلد يتشدق بالحرية، بخفض … Readmore

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