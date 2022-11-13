خبير طاقة عراقي: كلفة بناء المفاعلات النووية في العراق تبلغ 40 مليار دولار

2022/11/13 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر الخبير الوطني في مجال الطاقة وتحديد الانبعاثات، كمال حسين لطيف، اليوم الاحد، ان كلفة بناء المفاعلات النووية التي يمكن ان تزود العراق بـ10 كيكا واط تبلغ بحدود 40 مليار دولار،مؤكداً ان العراق يستطيع استعادة هذا المبلغ في غضون اربع … Readmore

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