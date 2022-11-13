استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية لمونديال قطر واستبداله بلاعب آخر.. ما السبب؟

2022/11/13 | 13:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنتخب السعودي، الأحد، استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة الفريق النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، واستدعاء اللاعب نواف العابد بدلاً عنه.

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