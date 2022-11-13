بالصور:إصابة طفل جراء انهيار أجزاء من بناية مصرف الرافدين سابقاً في كربلاء

2022/11/13 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد،

بناية مصرف الرافدين سابقا في المدينة

القديمة بمحافظة كربلاء بعد انهيار

أجزاء من المبنى.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "فرق

الدفاع المدني أغلقت بناية مصرف

الراف

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