قناة كربلاء الفضائية تفوز باحدى جوائز المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بالرياض

2022/11/13 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية

بالجائزة الأولى في فئة التقارير في

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

(ASBU ) في دورته الـ٢٢ المقامة في العاصمة

السعودية الرياض.

وتمكنت قناة كربلاء الفضائية من الحص

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