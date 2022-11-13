2022/11/13 | 13:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sYQe-Rb4CEI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناس طيبة وحلوة وحياة - عراقية قادمة من السويد تزور العراق لأول مرة وتنبهر بالحياة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناس طيبة وحلوة وحياة - عراقية قادمة من السويد تزور العراق لأول مرة وتنبهر بالحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).