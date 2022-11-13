القبض على 25 مبتزاً إلكترونياً في ست محافظات

2022/11/13 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القاء القبض على 25 مبتزاً الكترونياً في ست محافظات.

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