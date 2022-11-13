الاتحادية تلغي تعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي

2022/11/13 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ابطلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، قرار تعيين محمد صاحب الدراجي بمنصب رئيس هيئة التصنيع الحربي.

وقال النائب مصطفى سند، في تدوينة له عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية تلغي قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتعيين محمد صاحب الدراجي رئيس لهيئة التصنيع الحربي ".

وفي 14 نيسان 2021 قرر مجلس الوزراء، تعيين محمد صاحب الدراجي، بمنصب رئيس هيئة التصنيع الحربي.، وفقا لوثيقة صادرة من الامانة العامة للمجلس.

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