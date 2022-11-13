2022/11/13 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

وجهت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الاحد، بتوزيع مادة النفط الأبيض على الأسر النازحة في محافظة أربيل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو متابعتها الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات للنازحين".

واضاف أن "وزير الهجرة والمهجرين أشرفت على توزيع مادة النفط الأبيض على الأسر النازحة في مخيم الخازر التابع إلى محافظة اربيل ، اذ تم شمول ٥٨٦ أسرة نازحة بالمنتوج".

واكدت جابرو بحسب البيان على "ضرورة العمل على التواصل الدائم مع النازحين ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الهجرة توجه بتوزيع مادة النفط الأبيض على الأسر النازحة في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الهجرة توجه بتوزيع مادة النفط الأبيض على الأسر النازحة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).