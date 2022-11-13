السوداني يكلف القاضي حيدر زاير بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة

2022/11/13 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، القاضي حيدر حنون زاير بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة.

وذكر بيان حكومي، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة، وكلّف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".

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