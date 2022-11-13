إيران.. حريق كبير في مدينة صناعية بوسط البلاد

2022/11/13 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات في مدينة مباركة الصناعية في إصفهان بوسط إيران، مما يثير مخاوف من احتمال امتداد الحريق للمنطقة الصناعية، وفقا لـ "رويترز".

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