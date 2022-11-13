مكتب السوداني يوضح تفاصيل اعفاء علاء الساعدي وتكليف حيدر حنون برئاسة هيئة النزاهة

2022/11/13 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انهى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف القاضي علاء الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية فيما كلف القاضي حيدر حنون زاير بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة.

وذكر بيان لمكتب السوداني انه "أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة.



وكلّف سيادته بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي، قد قدم الاحد، طلبا الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن اعفائه من منصبه بسبب ما اسماه بالحرب الاعلامية ضده، مبينا ان التخلي عن المنصب راحة بال وانعتاق من المسؤولية.

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