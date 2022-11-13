المحكمة الاتحادية تلغي قرار تعيين رئيس هيئة التصنيع الحربي

2022/11/13 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، الغاء قرار تعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي.وقال النائب المستقل مصطفى سند في تغريدة على منصة تويتر تابعها /المركز الخبري الوطني/: إن “المحكمة […]

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