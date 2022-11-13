اتحاد الكرة: تمزق قمصان اللاعبين مجرد صدفة وأمر وارد

2022/11/13 | 14:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: علق اتحاد الكرة، الاحد، 13 تشرين الثاني، 2022، على تمزق قمصان...

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