2022/11/13 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 42 دقيقة

السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة

منذ ساعة واحدة

رئيس الجمهورية: العراق حريص على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع أستراليا

منذ ساعتين

رئيس هيأة النزاهة يتقدم بطلب للسوداني بإعفائه من المنصب

منذ ساعتين

اليابان تؤكد مواصل دعمها في مجال تنمية العراق

منذ 3 ساعات

السوداني يناقش آفاق عمل القطاع الخاص مع عدد من رجال الأعمال العراقيين

منذ 14 ساعة

رشيد والسوداني يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار

منذ 16 ساعة

الحكيم يدعو وزيرة المالية الى الاهتمام بالمصارف العراقية

منذ 16 ساعة

الزراعة النيابية: الخطة الشتوية شملت 3 ملايين دونم ومساعٍ لزيادة المساحة

منذ 17 ساعة

الديمقراطي: الوفد الحكومي الكردي سيناقش 4 ملفات في بغداد

منذ 17 ساعة

“تقدر بالملايين”..برلمانية تكشف خسائر العراق جراء جولات التراخيص النفطية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صربيا: نأمل باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صربيا: نأمل باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).