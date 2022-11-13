السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة

2022/11/13 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي ويعين بديلا عنه.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني انهى، اليوم، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة، وكلّف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان “توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري”.

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