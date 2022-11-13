في العراق.. مكافأة الجهود بقبلة وإطراء.. امرأة تقبّل بـ

2022/11/13 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حريق نشب بمنزل وسط العاصمة بغداد.وتداول مقطع فيديو اطلعت عليه (بغداد اليوم) لرجال اطفاء قاموا بانقاذ طفلين كاد ان يلتهمهما الحريق وتم نقلهم الى مستشفى قريب في منطقة الجادرية، حيث اظهر المقطع امرأة كبيرة في السن يبدو انها مقربة من الطفلين وهي تقبل رجل من الدفاع المدني.يشار الى ان نسبة الحرائق مرتفعة في العراق، وبحسب مديرية الدفاع المدني فان النصف الاول من عام 2022 وصلت النسبة الى 13 ألف حادث.

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