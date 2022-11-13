السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويختار حيدر حنون بدلاً منه بالوكالة

2022/11/13 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي

من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان

صحفي إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني أ

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