2022/11/13 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد

شياع السوداني، عدداً من رجال الأعمال

والمستثمرين وأصحاب المشاريع في

القطّاع الخاص.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان حصلت وكالة نون الخبرية

عليه ان ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يناقش آفاق عمل القطاع الخاص:لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يناقش آفاق عمل القطاع الخاص:لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).