2022/11/13 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أرسلت باكستان 4500 جندي إلى قطر للمساعدة في تأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.وسعت قطر إلى الحصول على مساعدة من قوات الأمن وأجهزة الشرطة من مختلف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العالم..



وصول 4500 جنديا باكستانيا الى قطر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم.. وصول 4500 جنديا باكستانيا الى قطر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس العالم.. وصول 4500 جنديا باكستانيا الى قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).