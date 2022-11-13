2022/11/13 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأحد، عن انجاز حفر بئر نفطية في حقل الناصرية.وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان، تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إن “الملاكات الفنية والهندسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة الحفر العراقية تنجز بئراً نفطياً في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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