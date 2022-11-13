السوداني ينهي تكليف القاضي علاء الساعدي ويكلّف القاضي حيدر حنون بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة

2022/11/13 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة … Readmore

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