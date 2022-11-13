رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي يقدم طلب اعفاءه للسوداني

2022/11/13 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي علاء الساعدي، اليوم الأحد، طلب اعفاءه من منصبه لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الساعدي: إنَّ “استحداث أجهزةٍ رقابيَّةٍ في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد … Readmore

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