كربلاء.. وفاة طفل بحادثة انهيار المبنى والدفاع المدني تواصل إغلاق الموقع

2022/11/13 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مراسلنا، اليوم الاحد، بوفاة طفل إثر انهيار بناية مصرف الرافدين السابق في محافظة كربلاء.

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