2022/11/13 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -OUMgHaQs_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: السوداني يستفز الصدر بلقائه محللين سياسيين تابعين للاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: السوداني يستفز الصدر بلقائه محللين سياسيين تابعين للاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).