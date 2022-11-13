70% من الوفيات في العالم ناتجة عن الاحترار المناخي

2022/11/13 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يشكّل احتساب الأثر الذي يحمله التغير المناخي على صحة البشر تحدّياً للباحثين...

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