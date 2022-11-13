2022/11/13 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ندّدت إيران الأحد، 13 تشرين الثاني، 2022، بلقاء عقده الرئيس الفرنسي...

ظهرت المقالة طهران تندد بلقاء ماكرون ناشطات إيرانيات: تصريحاته مدعاة للأسف والعار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تندد بلقاء ماكرون ناشطات إيرانيات: تصريحاته مدعاة للأسف والعار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تندد بلقاء ماكرون ناشطات إيرانيات: تصريحاته مدعاة للأسف والعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).