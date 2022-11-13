شاهد.. رجل تحت تأثير المخدرات يشتري بومة بطريقة غير قانونية

2022/11/13 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترى رجل تحت تأثير مخدر الميثامفيتامين بومة بطريقة غير قانونية في مدينة بايسون بولاية أريزونا.واستخدمت الشرطة هذه الحالة الغريبة لنشر التوعية.

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