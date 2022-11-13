بايدن: لن نقطع الاتصال مع الصين لمنع التحول إلى صراع

2022/11/13 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقل البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إن خطوط الاتصال مع الصين ستظل مفتوحة، رغم ما بينهما من تنافس، لمنع تحول الأمور إلى صراع.

ويزور بايدن كمبوديا مع زعماء آخرين من حول العالم للمشاركة في القمة.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، بإندونيسيا.

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