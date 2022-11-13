2022/11/13 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات الأشخاص، معظمهم رجال، بمن فيهم ملك الزولو، السبت، احتجاجا على العنف ضد النساء في مدينة ديربان الساحلية في جنوب أفريقيا، بعد سلسلة هجمات هزت البلاد.

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