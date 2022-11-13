وزير الداخلية يشيد بالاستخبارات: عين الأمن والاستقرار

2022/11/13 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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وصف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بـ"عين الأمن والاستقرار".

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