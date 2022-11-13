2022/11/13 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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وصف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بـ"عين الأمن والاستقرار".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يشيد بالاستخبارات: عين الأمن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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