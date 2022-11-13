2022/11/13 | 15:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sySL3-MYDD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. مخاوف من عودة داعــش بعد خمس عمليات ضد قسد خلال أسبوع واحد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. مخاوف من عودة داعــش بعد خمس عمليات ضد قسد خلال أسبوع واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).