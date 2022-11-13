ضبط حاويات تحتوي

2022/11/13 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، ضبط 3 حاويات تحتوي مواد كيمياوية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكن من ضبط حاويات عدد (3) تحتوي (مواد كيمياوية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

واضاف انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك خور عبد الله".

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