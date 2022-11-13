2022/11/13 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، الأحد، عن انجاز حفر بئر نفطية في حقل الناصرية.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان، إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية انجزت عمليات حفر البئر النفطي ناصرية /49 في محافظة ذي قار"، مبيناً أن "الشركة انجزت حفر البئر بعمق 2100 مترا لتكوين المشرف".

وأضاف، أن "البئر هو الخامس الذي تنجزه الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطي بالتعاون مع شركة وذر فورد لتقديم الخدمات النفطية".

وأوضح، أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر 43 IDC ذي القدرة الحصانية 1000حصان"، لافتاً الى أنه "سيتم نقل الجهاز الى قاعدة اخرى في نفس الحقل للمباشرة بحفر البئر النفطي ناصرية /53".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمق 2100 متر.. انجاز حفر خامس بئر نفطي في حقل الناصرية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمق 2100 متر.. انجاز حفر خامس بئر نفطي في حقل الناصرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).