وزير الداخلية: الأمن يأتي من الجهد الاستخباري

2022/11/13 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لديها مقومات النجاح في العمل، مشيرا الى أن الامن يأتي من الجهد الاستخباري.وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير عقد اجتماعا في مقر الوكالة التي وصفها بأنها روح وزارة الداخلية وهي الجهاز الأول للمعلومات في الوزارة، مبينا أن "من صفات القائد أن يعرف كيف يقيم ضباطه ويكون السند الحقيقي لرجال وكالة الاستخبارات".وأضاف الشمري أن "وزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن أمن العراق"، مبيناً أن "الأمن يأتي من الجهد الاستخباري وأنه سيكون داعما لوكالة الاستخبارات كونها الذراع الأولى وعين الأمن والاستقرار".

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