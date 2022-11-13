شرطة ديالى تعلن تدمير 5 مضافات لداعش في بساتين ابي صيدا والعبارة

2022/11/13 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت شرطة ديالى، اليوم الاحد، تدمير 5 مضافات لعناصر داعش الارهابي في بساتين ابي صيدا والعبارة.

وذكر إعلان الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إيـفاءً لدماء الشهداء وحرصًـــا على حماية امن وممتلكات المواطنين وإنهـــــاء اي تواجد للعصابات الارهابيـة، أعلن قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين عن تدمير خمسة مضافات تابعة لعناصر داعش الارهابــــي بعملية دهم وتفتيش نوعية نفذها ابطال التدخل السريع، وقطعات شرطة ديالى ضمن قاطع المســؤولية في بساتين ناحيتي (ابي صيدا، العبارة)"ز

وأضاف أن "العملية انطلقت فجر هذا اليوم من أجل دحر الارهاب وتطبيق القانون وفرض هيبـــــة الدولة".

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