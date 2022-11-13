2022/11/13 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z6RY-tC9JRg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على مكافحة الفساد وإجراء زيارات للمحافظات نجم القصاب - محلل سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على مكافحة الفساد وإجراء زيارات للمحافظات نجم القصاب - محلل سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).