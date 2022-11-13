احداث تشرين الثاني.. وزير التربية يؤكد السعي لتطوير عمل المطابع المساهمة بسد الحاجات التربوية

2022/11/13 | 15:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 13 تشرين الثاني 2022 وزير التربية يؤكد السعي لتطوير عمل المطابع المساهمة بسد...

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وزير التربية يؤكد السعي لتطوير عمل المطابع المساهمة بسد الحاجات التربوية أولاً على المسلة.

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