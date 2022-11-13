رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تضافر الجهود في إنجاح البرنامج الحكومي الخدمي

2022/11/13 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ، اليوم الاحد، أهمية تضافر الجهود في إنجاح البرنامج الحكومي الخدمي.وذكر بيان رئاسي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان ” رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر […]

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