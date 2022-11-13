العطلة التشريعية تقترب.. موعد “قلق” لضرورة وصول الموازنة للبرلمان

2022/11/13 | 16:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكد عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني، ضرورة ارسال الحكومة قانون الموازنة قبل التاسع من شهر كانون الأول المقبل حيث يبدأ موعد العطلة التشريعية الثانية.

وقال الدوبرداني في تصريح تابعته “يس عراق”، انه “من المقرر ان ترسل الحكومة الاتحادية مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب قريباً”، مبينا ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل لجنة لاعداد الموازنة بأسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب العراقي”.

وأوضح الدوبرداني ان “من المحتمل ان يتم ارسال الموازنة في شهر كانون الاول المقبل”، مشيرا الى ان “يوم التاسع من شهر كانون الاول المقبل سيشهد بدء الاجازة التشريعية الثانية، الا في حال حصول جلسة استثنائية، لذا ينبغي ارسال الموازنة قبل العطلة”.

عضو مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، لفت الى ان “اللجنة المالية تبدأ بالقراءة الاولى، وفي الثانية تكون التعديلات، ومن ثم التصويت على فقرات الموازنة”.

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